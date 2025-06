Nato | Lavrov target 5% non avrà impatto sulla nostra sicurezza

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che l’obiettivo della NATO di destinare il 5% del PIL alla difesa non influirà significativamente sulla nostra sicurezza. Questa affermazione si inserisce in un contesto di crescente tensione internazionale e di attenzione alle dinamiche di potere globale. Ma quali saranno le reali ripercussioni di tali decisioni sui delicati equilibri mondiali?

Milano, 26 giu. (LaPresse) – “Per quanto riguarda l’impatto di questo obiettivo della Nato del cinque percento del pil destinato alla difesa sullo stato della nostra sicurezza, non credo che avrà alcun impatto significativo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dopo i colloqui con il ministro degli Esteri laotiano Thongsavan Phomvihane. Lo riporta l’agenzia Tass. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nato: Lavrov, target 5% non avrà impatto sulla nostra sicurezza

In questa notizia si parla di: impatto - nato - lavrov - avrà

Le prese di posizione dell'inqualificabile Mark Rutte hanno dei chiari beneficiari. Si sono moltiplicati, guarda caso in coincidenza con il varo di ReArm Europe, gli strumenti finanziari che hanno a che fare con "la difesa europea". E' nato un Etf, che gira sulla pia Vai su Facebook

Sanzioni e adesione dell'Ucraina, Orban e Fico di traverso al Consiglio europeo - Sergei Lavrov (Russia): l'aumento della spesa Nato non influirà sulla nostra sicurezza; Guerra Ucraina Russia, premier Belgio: Zelensky non era a tavolo Nato all'Aja. LIVE; Mosca, 'spese 5% Paesi Nato non minaccia nostra sicurezza'.