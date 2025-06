Nato Intesa sul 5% del Pil

Il recente vertice della NATO ha segnato un passo importante verso l’unione e la solidarietà internazionale, con Donald Trump che ne celebra il successo e l’aumento delle spese di difesa. Sul fronte Ucraina, si è raggiunta un’intesa di massima che promette di mantenere vivo il sostegno, sperando in tempi migliori. Ora, gli Stati devono dimostrare di essere all’altezza degli impegni presi, con la…

Per il presidente americano, Donald Trump, il vertice Nato è stato "un grande successo". Di certo, poteva andare peggio. E se il tycoon è entusiasta soprattutto dell’aumento delle spese per la Difesa da parte dei Paesi membri, anche sul capitolo Ucraina si è riusciti a raggiungere un’intesa di massima che possa in qualche modo accontentare tutti. In attesa di tempi migliori. Intanto, adesso gli Stati dovranno tenere fede alla parola data, con la premier Meloni che ha definito ‘sostenibile’ l’impegno per le finanze italiane. TROVATO L’ACCORDO L’intesa raggiunta dai 32 Paesi membri della Nato prevede un aumento della spesa militare pari al 5% del proprio Pil entro i prossimi 10 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nato Intesa sul 5% del Pil

