Nato il giurista d’impresa | Nuovo target sostenibile per l’Italia può diventare un’opportunità

Il recente annuncio della NATO di aumentare le spese militari al 5% del PIL entro il 2035 apre nuove sfide e opportunità per l’Italia. Nunzio Bevilacqua, giurista d’impresa ed esperto internazionale, sottolinea come questa decisione possa rappresentare un punto di svolta verso un modello di sostenibilità economica e strategica. Un nuovo target che, se ben gestito, potrebbe trasformarsi in un’opportunità concreta per rafforzare la nostra posizione globale e promuovere un futuro più sostenibile.

(Adnkronos) – “Non è tutto oro quel che luccica e non è sempre un male ciò che viene proposto come una scelta esterna”. Così Nunzio Bevilacqua, giurista d’impresa ed esperto economico internazionale, a valle della decisione Nato di innalzare le spese militari al 5% al 2035. Innanzitutto, premette parlando con l'Adnkronos, "non parliamo di economia . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: nato - giurista - impresa - target

Nato, il giurista d'impresa: Nuovo target sostenibile per l'Italia, può diventare un'opportunità; Indagine Inc: “L’83% degli intervistati ammette di aver creduto a fake news”; Carolina Marconi a La volta buona: Il medico mi ha detto che sono guarita dal tumore.

Nato, il giurista d'impresa: "Nuovo target sostenibile per l'Italia, può diventare un'opportunità" - L'analisi di Nunzio Bevilacqua: 'Può aiutare a intervenire sulla Pubblica amministrazione inefficiente e spingere produzione made in Italy per la sicurezza' ... Riporta adnkronos.com

giurista di impresa e certificazione | Filodiritto - Certificazione per il giurista di impresa, un passo verso l’albo professionale Una certificazione per il giurista d'impresa che renda questa professione riconosciuta a livello di status e (più) ... Si legge su filodiritto.com