NATO e corsa al riarmo quanto PIL nella difesa?

La NATO ci propone una corsa al riarmo con il 5% del PIL in difesa entro il 2035. Trump applaude il piano, ma l'Europa scricchiola. Intanto l'Ucraina resta al centro: "la sua sicurezza è la nostra". Il 25 giugno, durante il vertice dell'Aja, i 32 paesi membri della NATO hanno sottoscritto un impegno- L'accordo sarĂ destinato a cambiare il volto dell'alleanza atlantica. Questo perchĂ© andrĂ a portare le spese per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Parliamo di una soglia mai toccata prima. Ma non solo: per la prima volta include sia il 3,5% di spese strettamente militari, sia un 1,5% destinato alla "sicurezza" in senso lato: cyber-sicurezza, controllo delle frontiere, intelligence.