Nato alleanza a immagine di Trump | target al 5% Per Meloni è sostenibile tutti contro Madrid

Nato alleanza a immagine di Trump, con il suo tono deciso e ambizioso, si rafforza come pilastro della sicurezza globale. Il vertice dell’Aja segna un importante passo avanti, con gli alleati che aumentano la spesa fino al 5% del Pil, dimostrando unità e determinazione. In un mondo complesso, tutti contro Madrid e Mosca, si delineano nuove sfide e strategie per un futuro sempre più sostenibile e sicuro.

"Ce l'ho fatta. La Nato ha aumentato drasticamente la spesa per la difesa fino al 5% del Pil, una cosa che nessuno avrebbe mai creduto possibile". Se ne va soddisfatto dal vertice dell'Aja il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. E' una dichiarazione insolitamente breve e concisa quella che i 32 leader dell'Alleanza atlantica hanno sottoscritto: si parla della "minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia per la sicurezza euro-atlantica", con Mosca non piĂą definita come "la minaccia piĂą significativa e diretta alla sicurezza degli Alleati" come negli anni passati. The Hague Summit Declaration issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in The Hague #NATOsummit — NATO (@NATO) June 25, 2025