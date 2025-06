NASpI | taglio del 25% della mensilità se non si seguono corsi di formazione o percorsi di politica attiva del lavoro

Se sei un lavoratore in Lombardia e ti trovi ad affrontare il taglio del 25% sulla NASpI se non segui corsi di formazione o percorsi di politica attiva, è importante conoscere tutte le novità legislative. Il decreto ministeriale 174 del 21 novembre 2024 introduce un sistema digitalizzato per la gestione dei beneficiari, coinvolgendo anche il personale scolastico precario. Scopri cosa cambia e come tutelarti in questa guida completa.

Il decreto ministeriale 174 del 21 novembre 2024 ha introdotto un sistema digitalizzato per la gestione dei beneficiari degli ammortizzatori sociali, comprendendo anche il personale scolastico precario, sia docente che ATA. Questo personale, alla conclusione del contratto a tempo determinato, è tenuto a rispettare le regole previste dal D.Lgs. 1502015 in materia di politiche attive del lavoro. In Lombardia, è stata emanata una nota informativa (valida solo per il territorio regionale) con la quale vengono date indicazioni sul percepimento dell'indennità di disoccupazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

