NASpI per il personale scolastico precario | obblighi piattaforme digitali e rischio decurtazione del 25%

Se sei un insegnante o un collaboratore scolastico precario, conoscere i nuovi obblighi legati alla NASpI è fondamentale per tutelare i tuoi diritti. Con il Decreto Ministeriale n. 174 del 21 novembre 2024, il Ministero del Lavoro ha introdotto un sistema digitale innovativo che richiede attenzione e rispetto delle procedure. Non rischiare di perdere il supporto! Scopriamo insieme cosa cambia e come evitare la decurtazione del 25%.

Con il Decreto Ministeriale n. 174 del 21 novembre 2024, il Ministero del Lavoro ha introdotto un nuovo sistema digitalizzato per la gestione dei beneficiari degli ammortizzatori sociali. Il provvedimento coinvolge anche il personale scolastico precario, sia docente che ATA, il quale, alla conclusione del contratto a tempo determinato, è chiamato a rispettare le disposizioni . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: personale - scolastico - precario - naspi

Buoni pasto al personale scolastico: il Senato boccia l’emendamento 2.0.4 - Il Senato ha recentemente bocciato l'emendamento 2.0.4, che mirava ad estendere i buoni pasto al personale scolastico delle scuole pubbliche.

Si chiamava Alessandra Casilli, era un’insegnante. Precaria. L’anno scolastico appena concluso l’aveva trascorso come supplente al liceo Rocci di Fara in Sabina. Si era spesa con tutta la sua professionalità proseguendo, assieme alle ore di lezione, il suo p Vai su Facebook

NASpI per docenti precari e personale ATA: come fare domanda già da ora con BonusX; Settimana NASPI Scuola dal 1° all'8 luglio per chi conclude il proprio rapporto di lavoro il 30 giugno; NASpI: taglio del 25% della mensilità se non si seguono corsi di formazione o percorsi di politica attiva del lavoro.

NASPI scuola 2025: come registrarsi al SIISL e cosa evitare - NASPI scuola 2025: Iter digitale obbligatorio su SIISL, Patto di attivazione e politiche attive, come non sbagliare ... Riporta catania.liveuniversity.it

NASpI: taglio del 25% della mensilità se non si seguono corsi di formazione o percorsi di politica attiva del lavoro - Il decreto ministeriale 174 del 21 novembre 2024 ha introdotto un sistema digitalizzato per la gestione dei beneficiari degli ammortizzatori sociali, comprendendo anche il personale scolastico precari ... Secondo orizzontescuola.it