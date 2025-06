Naspi disoccupazione 2025 docenti ATA Piemonte le istruzioni operative

Se sei un docente o un ATA del Piemonte in cerca di chiarimenti sulle nuove procedure per la NASpI nel 2025, questo articolo è pensato proprio per te. Con le istruzioni operative aggiornate e importanti novità in vista, ti guideremo passo dopo passo attraverso le modalità di presentazione della domanda, aiutandoti a affrontare con serenità il periodo di disoccupazione. Continua a leggere per scoprire tutte le indicazioni ufficiali e prepararti al meglio.

Importanti novità per il personale scolastico precario (docente e ATA), che presenta domanda di NASpI. Sono tanti infatti i contratti in scadenza il prossimo 30 giugno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: naspi - disoccupazione - docenti - piemonte

Disoccupazione Naspi per docenti precari e supplenti: guida pratica alla domanda 2025 - La Naspi rappresenta una risorsa fondamentale per i docenti precari e supplenti al termine dell'anno scolastico.

**Avviso Importante per i Docenti!** Siete docenti con almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi cinque anni? È il momento di specializzarvi nel sostegno didattico per alunni con disabilità! **Iscrizioni Aperte:** Dal 25 giugno 2025 alle 1 Vai su Facebook

Naspi disoccupazione 2025 docenti ATA Piemonte, le istruzioni operative; NASPI 2024: presenta la domanda di disoccupazione con Piemonte; Bonus SaR 2025: Cos’è il Bonus Disoccupati e Domanda.

NASPI scuola 2025: come registrarsi al SIISL e cosa evitare - NASPI scuola 2025: Iter digitale obbligatorio su SIISL, Patto di attivazione e politiche attive, come non sbagliare ... Da catania.liveuniversity.it

NASpI per docenti precari e personale ATA: come fare domanda già da ora con “BonusX” - Con BonusX puoi iniziare la richiesta già da oggi e ricevere assistenza da un operatore specializzato, tu ... orizzontescuola.it scrive