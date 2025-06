Nascerà un nuovo oceano in Africa lo studio di Unipi

Un nuovo oceano sta emergendo in Africa, un processo affascinante e di portata epocale che riscrive le mappe del nostro pianeta. Le recenti scoperte, frutto di studi condotti dall’Università di Pisa e pubblicati su riviste del gruppo Nature, aprono una finestra su un futuro geologico sorprendente. Dalla regione dell’Afar, un segnale forte della continua evoluzione della Terra, testimonia quanto la scienza possa svelare i misteri del nostro mondo.

Pisa, 26 giugno 2025 - Nella regione dell'Afar, in Africa orientale, tre grandi placche tettoniche si stanno separando e, in prospettiva geologica, nascerà un nuovo oceano. Due ricerche appena pubblicate su riviste del gruppo Nature riscrivono sotto una nuova luce questo fenomeno. In entrambe le ricerche l'Università di Pisa ha svolto un ruolo chiave, con i ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra coinvolti nell'analisi dei dati, nella campagna di campionamento e nella conservazione del materiale geologico di riferimento. "Questi due studi ci permettono di osservare con chiarezza un processo geologico di portata enorme: la formazione di un nuovo oceano, anche se naturalmente si parla di tempi geologici molto lunghi, dell'ordine di decine di milioni di anni – spiega la professoressa Carolina Pagli del dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa - I nostri dati mostrano che la risalita di materiale caldo dal mantello è profondamente connessa ai movimenti delle placche che causano l'apertura della crosta terrestre.