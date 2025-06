Nasce UNITA | il primo grande polo italiano indipendente che aggrega le eccellenze della comunicazione e della creatività

Nasce UNITA, il primo grande polo italiano indipendente che riunisce le eccellenze della comunicazione e della creatività, dando vita a un ecosistema innovativo e dinamico. Dal 1° luglio 2025, cinque realtà di spicco si uniscono per condividere competenze, idee e strategie, creando un modello di collaborazione senza precedenti. Un progetto ambizioso che trasforma il panorama italiano, puntando a generare valore condiviso e a ridefinire il futuro dell’industria.

Dal 1° luglio 2025 prende ufficialmente vita UNITA, il primo consorzio italiano che unisce alcune tra le realtà indipendenti più affermate nei settori della comunicazione, della creatività, degli eventi e della progettazione strategica. Un progetto ambizioso che mette a sistema competenze eterogenee per generare valore condiviso. Redazione: l'alleanza strategica tra eccellenze indipendenti. Le protagoniste di questa nuova realtà sono cinque aziende consolidate nel panorama nazionale: Apogeo Group, Esclusiva, Jump Comunicazione, Next Different e SocialCom Italia. Insieme, danno forma a un soggetto inedito, capace di offrire soluzioni integrate e innovative, coniugando esperienza, creatività e tecnologie d'avanguardia.

