Nasce NOMADI | otto teste sedici mani per un’esperienza di cucina unica e irripetibile

per dare vita a piatti sorprendenti, autentici e senza limiti, dove ogni dettaglio nasce dalla passione condivisa e dall'innovazione. Un viaggio tra sapori e culture, un'esperienza culinaria che rompe gli schemi e celebra la vera essenza della cucina collaborativa. Benvenuti in NOMADI, il nuovo modo di vivere il cibo, libero da confini e pieno di emozioni.

Otto teste, sedici mani per un’esperienza di cucina unica e irripetibile: è nato NOMADI, un progetto nuovo, radicale, senza insegne né copioni che unisce conoscenza, creatività , tecnica e spirito di squadra. NOMADI non è un ristorante, non è un catering. È un collettivo di chef che si incontrano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it