Nasce lo Sportello Beni Confiscati un presidio civico in centro storico finanziato con i fondi del Pnrr

Un nuovo passo avanti nella lotta alla criminalità e nella tutela dei beni pubblici. Nasce lo Sportello Beni Confiscati, un presidio civico nel cuore del centro storico, finanziato con i fondi del PNRR. Il 27 giugno alle 10, in via Monte Sant’Agata 6, il sindaco Enrico Trantino e l’assessore Viviana Lombardo inaugureranno questa importante iniziativa, che rappresenta un impegno concreto per rafforzare la legalità e valorizzare i beni restituiti alla comunità.

Il 27 giugno alle 10, in via Monte Sant’Agata 6, il sindaco Enrico Trantino e l’assessore ai beni confiscati alla mafia Viviana Lombardo inaugureranno lo "Sportello Beni Confiscati", istituito dal Comune all’interno di un immobile sottratto alla criminalità organizzata e restituito alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: beni - confiscati - sportello - nasce

Beni confiscati, Colucci (NM): "Doveroso riconoscere professionalità dei coadiutori" - La gestione dei beni confiscati presenta notevoli sfide, poiché coinvolge non solo la lotta alla criminalità, ma anche il futuro dei lavoratori onesti che operano in queste realtà.

Nasce lo Sportello Beni Confiscati, un nuovo presidio civico finanziato con fondi PNRR; Domani apre lo sportello dei Beni confiscati alla mafia; Al via lo Sportello Beni Confiscati.

Beni confiscati alla mafia: nasce il portale nazionale - 0, portale nazionale per la trasparenza e la promozione del riutilizzo dei beni presentato oggi - Segnala repubblica.it

Beni confiscati: nasce gruppo di lavoro permanente - Ansa.it - La Fondazione Con Il Sud, da anni impegnata a sostenere la valorizzazione dei beni confiscati nelle regioni meridionali, ha deciso d'intesa con il Forum Terzo Settore di costituire il "Gruppo di ... Secondo ansa.it