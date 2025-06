Nasce Harlequins & Treviglio | alleanza quadriennale per far crescere il rugby nella Bassa

Nasce una nuova era per il rugby nella Bassa: Harlequins & Treviglio si uniscono in un’alleanza quadriennale, un progetto ambizioso che mira a valorizzare il talento locale e a rafforzare la passione per questo sport. A partire dalla stagione 2025/2026, due storiche realtà si fondono per creare un polo del rugby di eccellenza. L’accordo riguarda le...

A partire dalla stagione 20252026 Harlequins Rugby Club di Verdello e Treviglio Rugby Club uniranno le forze. Le due società hanno annunciato l’avvio di una collaborazione tecnica quadriennale che porterà alla nascita di un progetto comune, denominato Harlequins & Treviglio. L’obiettivo è dare vita a un vero e proprio polo del rugby bassaiolo, offrendo un percorso formativo di qualità e creando un gruppo solido e coeso. L’accordo riguarda le categorie Under 16, Under 18 e Seniores. Le attività sportive si svolgeranno sia a Verdello, in via Don Andreoletti, sia a Treviglio, in via ai Malgari, secondo un calendario condiviso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Nasce Harlequins & Treviglio: alleanza quadriennale per far crescere il rugby nella Bassa

