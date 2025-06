NASCAR inizia da Atlanta un nuovo torneo tutto da scoprire…

La NASCAR si appresta a vivere una svolta cruciale, con l’inizio del 18° atto della regular season ad Atlanta: un’occasione imperdibile per scoprire nuove sfumature di questa emozionante competizione. Questa tappa segna l’ingresso in un torneo interno che ci condurrà fino ai prestigiosi Playoffs di settembre. Preparatevi a vivere ogni curva e ogni sorpasso in un viaggio ricco di adrenalina e suspense, che promette sorprese fino all’ultima gara.

Inizia con il 18mo atto della regular season una parentesi importante della stagione della NASCAR Cup Series. La tappa di Atlanta di questo fine settimana, la seconda in programma da febbraio ad oggi, coincide infatti con l’inizio di un vero e proprio torneo all’interno della lunga lotta che ci porterà a settembre ai NASCAR Playoffs. Il round in Georgia precederà gli eventi di Chicago (Illinois), Sonoma (California), Dover (Delaware) ed Indianapolis (Indiana), l’ultimo nominerà il campione di questo specifico torneo che riceverà come accade per l’All-Star Race un premio di 1 milione di dollari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, inizia da Atlanta un nuovo torneo tutto da scoprire…

