Narni divieto di svolta a sinistra lungo tutta via Tuderte | in pochi lo rispettano

Nel cuore di Narni Scalo, via Tuderte rappresenta un crocevia cruciale che, pur dotato di segnali di divieto di svolta a sinistra, viene spesso ignorato da molti automobilisti. Questa situazione si aggrava durante gli incidenti sul Raccordo Terni-Orte, quando migliaia di veicoli invadono l'arteria, aumentando il rischio di ulteriori criticità e sottolineando la necessità di un maggiore rispetto delle regole per garantire sicurezza e fluidità del traffico.

I segnali di divieto ci sono ma in pochi li rispettano. Siamo in via Tuderte a Narni Scalo, un'arteria soggetta da sempre a varie situazioni di criticità . Una di queste scatta ogni volta che si verificano degli incidenti lungo il Raccordo Terni-Orte, quando via Tuderte viene invasa da migliaia di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it