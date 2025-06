Ancora un duro colpo allo spaccio di droga nel cuore di Napoli. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato tre persone nel corso di controlli straordinari predisposti dalla Questura, con l’obiettivo di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nei quartieri del centro storico. Napoli, tre arresti per droga in poche ore nel . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, tre arresti per droga in poche ore nel centro storico: in manette anche coppia