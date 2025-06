Napoli su Darwin Nunez il Liverpool non molla | la reazione di Manna

Napoli su Darwin Nunez: il Liverpool non molla, e la reazione di Manna si fa sentire. Per il Napoli, la corsa al bomber uruguayano rappresenta un tassello fondamentale per rinforzare la rosa e mantenere alta la competitività in Italia e in Europa. Con l’intento di difendere lo scudetto e puntare ancora più lontano in Champions, le novità sul suo possibile arrivo rischiano di rivoluzionare le strategie di mercato. Dunque, tutto lascia pensare che…

Per il Napoli ci sono delle novità sul possibile arrivo di Darwin Nunez. Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, ha tutta l’intenzione di difendere lo scudetto vinto un mese fa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Cagliari. Tuttavia, oltre a cercare di bissare il successo in Serie A, la squadra partenopea ha come obiettivo per la prossima stagione quello di andare più avanti possibile in Champions League. A seguito di tutto ciò, dunque, il Napoli è sicuramente il club più attivo in queste prime settimane in sede di calciomercato. Dopo gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, infatti, per la squadra agli ordini di Antonio Conte ci sono delle importanti novità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli su Darwin Nunez, il Liverpool non molla: la reazione di Manna

In questa notizia si parla di: napoli - darwin - nunez - liverpool

Darwin Nunez al Napoli, il dettaglio che fa sperare i tifosi azzurri - Il futuro di Darwin Nunez al Napoli sta accendendo le speranze dei tifosi azzurri, grazie a un retroscena che il calciatore stesso ha svelato.

Il Liverpool continua a chiedere 65 milioni + 5 di bonus per Darwin Nunez Per questo, secondo quanto si apprende da Gianluca Di Marzio, resta calda la pista Lucca, per cui si ragione su un affare da 35 milioni + 5 di bonus #SSCNapoli #Calciomercato #S Vai su Facebook

SKY - Napoli, richieste alte del Liverpool per Darwin Nunez, sempre caldo il fronte Lucca https://ift.tt/O2JfEsh Vai su X

Darwin Nunez ha detto sì al Napoli: parte la trattativa con il Liverpool. I dettagli; Darwin Nunez, in Inghilterra non ne parlano benissimo. Il Liverpool dice sì ai 50 milioni del Napoli (43+7); Napoli, Darwin Nunez dà l'ok: si tratta con il Liverpool.

Napoli su Darwin Nunez, il Liverpool non molla: la reazione di Manna - Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, ha tutta l’intenzione di difendere lo scudetto vinto un mese fa allo Stadio Diego Armando ... Come scrive informazione.it

SKY - Napoli, richieste alte del Liverpool per Darwin Nunez, sempre caldo il fronte Lucca - Il Liverpool, però, ha sempre richieste alte per Darwin Nuñez, dunque servirà un investimento importante nel caso in cui gli azzurri deci ... Scrive napolimagazine.com