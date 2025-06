Napoli rivoluzione a piede invertito | Lang per il dopo Kvara Conte cambia le ali

Napoli sta vivendo una vera rivoluzione a piede invertito, pronta a riscrivere le regole del suo attacco. Con Lang al posto di Kvara e Conte che cambia le ali, il nuovo assetto offensivo si baserà sulla regola del piede opposto, con Neres a destra e Lang a sinistra. Un nuovo capitolo tattico che promette di portare freschezza e imprevisti nel cuore partenopeo, segnando l’inizio di una nuova era per il Napoli.

"> Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il nuovo assetto offensivo sarĂ fondato sulla regola del piede opposto: Neres a destra, Lang a sinistra. E si cercano altri esterni “invertiti”. di Fabio Mandarini – Corriere dello Sport Il dopo Kvaratskhelia comincerĂ presto, e sarĂ un cambiamento non solo di uomini, ma soprattutto di principio tattico. Come evidenzia Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, l’arrivo imminente di Noa Lang dal Psv segna l’inizio ufficiale di una metamorfosi stilistica: nel Napoli di Antonio Conte si consolida l’impiego degli esterni a piede invertito. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, rivoluzione a piede invertito: Lang per il dopo Kvara, Conte cambia le ali

