Napoli Pride 2025 corteo il 5 luglio | il percorso dei carri e le strade chiuse

Preparati a vivere una giornata di colore e solidarietà: il Napoli Pride 2025 si svolge sabato 5 luglio, con la straordinaria madrina Gaia. Il corteo attraverserà le vie più iconiche della città, ma alcune strade saranno chiuse al traffico per garantire sicurezza e spettacolo. Scopri il percorso dettagliato e il piano traffico per non perdere nemmeno un momento di questa vibrante celebrazione della diversità. Continua a leggere per tutte le informazioni essenziali!

Il Napoli Pride 2025 torna sabato 5 luglio. Madrina la cantante Gaia. Il percorso dell'evento con il piano traffico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gaia sarà la madrina del Napoli Pride 2025 - Gaia sarà la madrina del Napoli Pride 2025, portando la sua voce e il suo impegno per i diritti civili.

