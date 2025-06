Napoli pioggia di milioni in arrivo | Manna lavora a ben nove cessioni

Napoli si prepara a una vera e propria pioggia di milioni, grazie a una strategia ben definita di cessioni in uscita. Il ds Giovanni Manna lavora sodo per liberarsi di sette esuberi, aprendo le porte a un tesoretto prezioso per rinforzare ulteriormente la rosa. Con acquisti di spessore già annunciati, il club punta a consolidare il suo presente e il futuro, dimostrando che il mercato azzurro è davvero in piena espansione.

Il ds azzurro Giovanni Manna è al lavoro per piazzare ben sette esuberi: in arrivo un vero e proprio tesoretto dal mercato in uscita. Il Napoli è scatenato sul calciomercato. Già ufficializzati gli acquisti di De Bruyne e Marianucci, il club sta lavorando ad altri colpi di spessore, come Darwin Nunez e Noa Lang. Ma non c’è solo un mercato in entrata, ma anche una serie di cessioni utili a far respirare le casse azzurre, liberandosi di giocatori fuori dai piani di Antonio Conte. La questione più rilevante resta sicuramente quella di Victor Osimhen, ma non è l’unica. Rafa Marin, Simeone e non solo: il punto sulle uscite del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, pioggia di milioni in arrivo: Manna lavora a ben nove cessioni

In questa notizia si parla di: napoli - arrivo - manna - pioggia

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

Torna il caldo a #Napoli. Sabato è previsto il bollino giallo per l’ondata di calore in arrivo: le temperature potrebbero toccare punte di 35 gradi, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il Ministero della Salute invita alla prudenza, soprattutto per anziani, bam Vai su Facebook

Manna, il calcio è una bugia; Mercato Napoli, Manna sogna Lookman e non solo: pioggia di esterni per Conte; Mercato flop del Napoli, pioggia di insulti su De Laurentiis.

Meteo Napoli e Campania, pioggia e freddo in arrivo: ultimo colpo di coda dell'inverno - Fanpage.it - Brusco colpo di coda dell’inverno: in arrivo pioggia e temperature in calo nei prossimi giorni. Da fanpage.it

Disordini durante Napoli – Milan, pioggia di Daspo in arrivo - Pioggia di Daspo a Napoli dopo i disordini avvenuti durante la partita col Milan: ... calciomercato.it scrive