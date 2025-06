Napoli palazzo sventrato da un’esplosione | un morto e una donna grave Distrutto anche il noto ristorante di ‘A figlia d’o Marenaro

Una violenta esplosione a Napoli scuote il cuore della città, lasciando dietro di sé un palazzo sventrato, un morto e una donna in condizioni critiche. L’incidente, avvenuto in via Foria, ha anche distrutto il rinomato ristorante “La Figlia d’O Marenaro”, suscitando paura e grande cordoglio tra i cittadini. Indagini approfondite sono in corso per chiarire le cause di questa tragedia, con l’ipotesi di una fuga di gas come possibile origine dell’esplosione.

Esplosione in via Foria a Napoli: muore un uomo di 57 anni, quattro i feriti. Una donna estratta viva dalle macerie è in gravi condizioni. Indagini in corso sull'origine della deflagrazione, si ipotizza una fuga di gas.

Nell'esplosione avvenuta in uno stabile di via Peppino De Filippo, a Napoli, nel tardo pomeriggio, è morto un uomo di 57 anni che si trovava nel palazzo, parzialmente crollato a causa della deflagrazione. Una donna è invece rimasta gravemente ferita ed è sta

