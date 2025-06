Napoli palazzo sventrato da un’esplosione | un morto e una donna grave Danni gravi al noto ristorante ‘A figlia d' o Marenaro | VIDEO

Una drammatica esplosione ha sconvolto via Foria a Napoli, causando un grave bilancio di un morto e quattro feriti, tra cui una donna in condizioni critiche. Il palazzo sventrato e i danni al noto ristorante “A Figlia d’’o Marenaro” testimoniano la violenza dell’accaduto. Le autorità indagano sull’origine della deflagrazione, ipotizzando una fuga di gas. La città si stringe nel dolore e nella speranza di chiarimenti rapidi.

Esplosione in via Foria a Napoli: muore un uomo di 57 anni, quattro i feriti. Una donna estratta viva dalle macerie è in gravi condizioni. Indagini in corso sull’origine della deflagrazione, si ipotizza una fuga di gas. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Napoli, palazzo sventrato da un’esplosione: un morto e una donna grave. Danni gravi al noto ristorante ‘A figlia d'o Marenaro | VIDEO

In questa notizia si parla di: napoli - esplosione - donna - gravi

Napoli Tattoo Expo, esplosione di prenotazioni per avere il tattoo che celebra il quarto scudetto - La Napoli Tattoo Expo si prepara a registrare un boom di prenotazioni per il tatuaggio del quarto scudetto.

Ieri sera a Napoli poco dopo le 19 Un morto di 57 anni e quattro feriti, fra i quali una donna in gravi condizioni. È questo il bilancio della violentissima esplosione ieri in via Peppino De Filippo, a due passi da via Foria, nel cuore di Napoli. A cau Vai su Facebook

Translate postL’esplosione a Napoli. Lo scoppio,forse causato da un deposito di bombole di gas, all'interno di un locale in uso a un ristorante. Il bilancio è di una persona morta(un uomo di 57 anni)e di quattro feriti,tra cui una donna in gravi condizioni. Vai su X

Esplosione a Napoli, il bilancio: un morto, grave una donna. Ipotesi: fuga di gas in un deposito; Napoli, esplosione per bombole di gas: quattro feriti, grave una donna | Si cerca una persona dispersa; Napoli, esplosione vicino via Foria: un morto e quattro feriti. Scoppiata una bombola di gas nel deposito di un ristorante.

Napoli, esplosione in un negozio: una donna gravemente ferita - La deflagrazione ha sventrato un esercizio commerciale e ha causato danni alla facciata di un edificio. Scrive msn.com

Esplosione vicino a via Foria: come sta la maestra elementare gravemente ferita - , la maestra di matematica ferita ieri nell'esplosione in via Peppino de Filippo; è ricoverata all'Ospedale del Mare in Rianimazione ... Segnala fanpage.it