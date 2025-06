Napoli palazzo di proprietà comunale trasformato nella roccaforte del clan | scatta sequestro

Un inquietante episodio scuote Napoli: un palazzo comunale, simbolo di pubblica fiducia, è stato illegalmente occupato e trasformato nella potente roccaforte del clan De Martino di Ponticelli. L'intervento dei Carabinieri e della Polizia Locale ha portato al sequestro preventivo disposto dal GIP di Napoli, dimostrando ancora una volta l'importanza della lotta contro la criminalità organizzata e la volontà di restituire alla comunità spazi di legalità e sicurezza.

Un intero palazzo di proprietà comunale occupato abusivamente e trasformato nella roccaforte del clan De Martino di Ponticelli. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e gli Agenti della Polizia Locale di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia per il reato di .

