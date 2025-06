Napoli Nunez non esclude Ndoye

Il Napoli non molla la sua ambizione di portare Darwin Núñez in azzurro, sfidando anche le sirene dell’Al-Nassr. La trattativa con il Liverpool, guidata dall’intermediario Fali Ramadani, si fa sempre più intensa, mantenendo aperte tutte le possibilità, compresa quella di un affondo decisivo. La corsa all’attaccante resta uno degli obiettivi principali di Antonio Conte, pronti a sorprendere i tifosi con un’operazione strategica e ad alto rischio.

Il Napoli continua a parlare con il Liverpool per Darwin Núñez. L'attaccante rimane uno degli obiettivi principali della squadra di Antonio Conte. Ne dà aggiornamenti l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Così scrive il quotidiano sportivo: "Attraverso gli agenti dell'attaccante e l'intermediario, certo: Fali Ramadani. Personaggio chiave di un giro di valzer che vede il club di Adl in cima alla lista delle pretendenti, con l'Al-Nassr che sta provando da mesi a portarlo in Saudi e il Milan che a un certo punto s'è inserito sul carnet del gran ballo. La richiesta del Liverpool è notevole: 50 milioni di sterline, pari a circa 58,6 milioni di euro.

Darwin Nunez al Napoli, il dettaglio che fa sperare i tifosi azzurri - Il futuro di Darwin Nunez al Napoli sta accendendo le speranze dei tifosi azzurri, grazie a un retroscena che il calciatore stesso ha svelato.

Translate postSKY - Marchetti: "Napoli, Lang non esclude l'arrivo di un altro esterno, difficoltà per Ndoye, in piedi la pista Chiesa, le ultime su Nunez" https://ift.tt/gXDVJsi Vai su X

DAZN - #Napoli avanza per Lorenzo #Lucca. Si può chiudere per una cifra intorno ai 25 mln. Il suo arrivo non escluderebbe quello di un altro attaccante, #DarwinNunez su tutti. Vai su Facebook

Marchetti: "Il Napoli ha mollato Sancho. Chiesa pista fredda, le ultime su Nunez" - Nel consueto editoriale di mercato tra le pagine di Tuttomercatoweb, Luca Marchetti ha parlato degli obiettivi di mercato del Napoli: "Praticamente mollato Sancho, continua a trattare per Ndoye e Noa ... Segnala msn.com

Sancho, la Juve accelera: Napoli ora punta su Noa Lang, Ndoye e Beukema - Sancho, la Juve accelera: Napoli ora punta su Noa Lang, Ndoye e Beukema Secondo quanto riportato da Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, nel ... Da forzazzurri.net