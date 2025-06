Napoli non solo Ndoye e Beukema | occhi su Lang e Scalvini

Napoli, 26 giugno 2025 — Il mercato azzurro vive un vero e proprio stallo, tra occhi puntati su Lang e Scalvini e il tentativo di sbloccare le trattative per Ndoye e Beukema. La situazione, che ricorda un 'stallo alla bolognese', tiene tutti con il fiato sospeso: il Napoli inizia a esplorare alternative, consapevole che il tempo stringe e che ogni mossa può essere decisiva per rinforzare una rosa già competitiva ma bisognosa di nuove energie.

Napoli, 26 giugno 2025 - Lo si potrebbe definirlo 'stallo alla bolognese', mutuando quello ben più noto alla messicana dei film western: per ora il doppio fronte in salsa rossoblù per provare ad accaparrarsi Dan Ndoye e Sam Beukema non si sblocca e così il Napoli comincia a guardarsi attorno, per trovare alternative, per mettere pressione o semplicemente per allungare le rotazioni di una rosa necessariamente lunga alla luce delle quattro competizioni da disputare l'anno prossimo. Una sfida bella grossa per gli azzurri in generale ma anche per lo stesso Antonio Conte, notoriamente un maestro quando c'è da focalizzarsi sul solo campionato.

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

Giornata importante sull'asse #Napoli-#Bologna per #Ndoye e #Beukema: gli azzurri vogliono chiuderli entrambi, ma c'è ancora distanza. #Zanoli contropartita gradita e occhio a #Folo Vai su X

Scuffet Milinkovic/ Suzuki Rafa Marin Beukema Mazzocchi Juanlu Billing Musah Ngonge Lang Nessuno Ndoye/Chiesa Simeone Darwin Nunez Portiere, esterno basso, difensore centrale. alternativa per Frank, due esterni, una punta. Ecco dove nasce il nuov Vai su Facebook

