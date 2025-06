Napoli l’ex portiere Ferdinando Coppola consiglia | Per l’attacco Bonny si sposerebbe al top ha una tecnica sopraffina

Napoli, l’ex portiere Ferdinando Coppola offre un consiglio prezioso per l’attacco: Bonny sarebbe il top, con una tecnica sopraffina che potrebbe fare la differenza. Durante la trasmissione “Salite sulla giostra” di Stile TV, Coppola ha analizzato il mercato partenopeo e il momento dello stile di Conte, sottolineando come l’apporto di un talento come Bonny potrebbe rilanciare le ambizioni del Napoli. Ma quali sono le prospettive future?

