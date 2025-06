Napoli le macerie dopo l' esplosione in via Peppino De Filippo

Una terribile esplosione a Napoli in via Peppino De Filippo ha devastato il quartiere, provocando una tragedia e numerosi danni. Un uomo di 57 anni ha perso la vita, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite, tra cui una donna in condizioni gravissime. La deflagrazione, originata da una fuga di gas in un deposito, ha anche danneggiato il rinomato ristorante "A figlia do' marenaro". Una scena di distruzione che scuote tutta la comunità e richiede risposte immediate.

L'esplosione avvenuta a Napoli, in via Peppino De Filippo, ha causato la morte di un uomo di 57 anni mentre altre quattro persone sono rimaste ferite. Una donna è in gravi condizioni. La deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas in un deposito. Sono stati danneggiati anche i locali del noto ristorante "A figlia do' marenaro".

