Napoli esplosione vicino a via Foria per presunta fuga di gas da un deposito | morto Giovanni Scala 4 feriti uno grave - VIDEO

Una potente esplosione scuote il cuore di Napoli, provocando paura e scompiglio. Presunta fuga di gas nel deposito del ristorante "Da Corrado" in via Peppino de Filippo ha causato un bilancio tragico: un morto, Giovanni Scala, e quattro feriti, uno grave. La città si stringe nel dolore mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica esplosione, che ha lasciato un segno indelebile nel centro partenopeo.

La forte esplosione nel centro di Napoli è presumibilmente stata causata da una fuga di gas nel deposito del ristorante "Da Corrado", in via Peppino de Filippo, nei pressi di via Foria. Morto Giovanni Scala, che lavorava nella zona, una donna è in condizioni gravissime L'esplosione avvenuta n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Napoli, esplosione vicino a via Foria per presunta fuga di gas da un deposito: morto Giovanni Scala, 4 feriti, uno grave - VIDEO

