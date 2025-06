Napoli esplosione nel centro della città

Una terribile esplosione ha scosso il cuore di Napoli, disturbando la quotidianità con un boato improvviso in via Peppino De Filippo. L’incidente, attribuito a una fuga di gas da un deposito di bombole in un ristorante, ha seminato panico e danni nella zona. I soccorritori sono subito intervenuti per gestire l’emergenza, ma le conseguenze potrebbero essere più gravi di quanto apparso inizialmente. La città si interroga sulle cause e sui possibili rischi futuri.

Una violenta esplosione ha scosso nel tardo pomeriggio di ieri via Peppino De Filippo, a pochi passi dalla centralissima via Foria, nel cuore di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri, lo scoppio sarebbe stato causato da una fuga di gas proveniente da un deposito di bombole all'interno di un ristorante. L'incidente ha provocato

Individuato dalle squadre dei vigili del fuoco il corpo privo di vita del 55enne disperso dopo l'esplosione in via Peppino De Filippo a Napoli. Sono in corso le operazioni di recupero. L'esplosione è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi nel centro storico ed è

