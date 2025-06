Napoli esplosione in un ristorante | muore Giovanni Scala 57 anni Quattro i feriti grave una donna

Una tragedia scuote Napoli: un’esplosione devastante in un ristorante di via Peppino De Filippo ha causato una tragica perdita e ferite gravi. La comunità è in lutto per Giovanni Scala, 57 anni, mentre altre quattro persone lottano tra la vita e la morte. Le autorità sono già al lavoro per chiarire le cause di questa drammatica esplosione e offrire supporto alle vittime. La città si stringe attorno alle famiglie colpite in questo momento di dolore.

Tragedia a Napoli, dove un’esplosione ha scosso via Peppino De Filippo, a poca distanza da via Foria. Lo scoppio, avvenuto all’interno di un locale utilizzato da un ristorante, ha causato la morte di Giovanni Scala, 57 anni. L’uomo, inizialmente dato per disperso, è stato successivamente ritrovato privo di vita tra le macerie. Altre quattro persone sono rimaste ferite, tra cui una donna ricoverata in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, a provocare la deflagrazione sarebbe stato un deposito di bombole di gas. L’esplosione ha coinvolto anche i primi due appartamenti del palazzo sovrastante, danneggiando gravemente la struttura. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Napoli, esplosione in un ristorante: muore Giovanni Scala, 57 anni. Quattro i feriti, grave una donna

