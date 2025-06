Napoli esplosione in un locale di via Foria | morto un 55enne quattro i feriti

Una violenta esplosione scuote Napoli, precisamente in via Peppino De Filippo all’angolo con via Foria, causando un bilancio drammatico: un uomo di 55 anni perso la vita e quattro feriti. L’incidente, attribuibile a una fuga di gas dal deposito di un noto ristorante, ha provocato ingenti danni alla palazzina. I soccorritori sono ancora al lavoro tra le macerie, determinati a fare luce sulla dinamica di questa tragica esplosione.

Forte esplosione a Napoli in via Peppino De Filippo angolo con via Foria. Morto un uomo di 55 anni e al momento si contano quattro feriti. Danni ingenti a una palazzina per la fuga di gas che sarebbe partita dal deposito di un noto ristorante. Continua il lavoro dei soccorritori accorsi sul posto, che scavano sotto le macerie per mettere in sicurezza l’area e chiarire la dinamica esatta dell’incidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, esplosione in un locale di via Foria: morto un 55enne, quattro i feriti

In questa notizia si parla di: napoli - esplosione - foria - morto

Napoli Tattoo Expo, esplosione di prenotazioni per avere il tattoo che celebra il quarto scudetto - La Napoli Tattoo Expo si prepara a registrare un boom di prenotazioni per il tatuaggio del quarto scudetto.

Translate postEsplosione a #Napoli, "fuga di #gas vicino via Foria": un morto e quattro feriti #25giugno #iltempoquotidiano #esplosione https://iltempo.it/attualita/2025/06/25/news/napoli-esplosione-bombola-gas-via-foria-morto-feriti-che-successo-43148675/ Vai su X

#NEWS - #Napoli, #esplosione vicino via Foria: un morto e quattro feriti. Ipotesi dello scoppio di una bombola di gas nel deposito di un ristorante L'episodio poco dopo le 19. La vittima è stata estratta dalle macerie intorno alle 22, è un italiano. Una donna feri Vai su Facebook

VIDEO Napoli, esplosione in un locale di via Foria: morto un 55enne, quattro i feriti; Napoli, esplosione per bombole di gas: quattro feriti, grave una donna | Si cerca una persona dispersa; Napoli, esplosione in pieno centro: un morto e 4 feriti.

Napoli, esplosione in un locale di via Foria: morto un 55enne, quattro i feriti - Forte esplosione a Napoli in via Peppino De Filippo angolo con via Foria. Lo riporta lapresse.it

Esplosione a Napoli, il bilancio: un morto, grave una donna. Ipotesi: fuga di gas in un deposito - Sarebbe stata causata da una fuga di gas l'esplosione nel deposito del ristorante "da Corrado", nei pressi di via Foria; lo scoppio ha causato ... Riporta fanpage.it