Una terribile esplosione ha sconvolto Napoli nel cuore di via Peppino De Filippo, provocando un morto e quattro feriti tra cui una donna in gravi condizioni. L’incidente, probabilmente causato da una fuga di gas in un deposito di un ristorante, ha anche danneggiato due appartamenti, lasciando la comunità sotto shock. I soccorsi sono in corso e l’intera città si stringe nel cordoglio, chiedendo risposte chiare e responsabilità .

A Napoli, nel tardo pomeriggio del 25 giugno un’esplosione in via Peppino De Filippo ha provocato un morto e quattro feriti, tra cui una donna in gravi condizioni. La deflagrazione, causata da una probabile fuga di gas in un deposito di un ristorante, ha danneggiato gravemente due appartamenti. I soccorsi sono ancora in corso, ma non risultano dispersi. Il sindaco Manfredi ha espresso cordoglio e chiesto chiarezza sulle responsabilitĂ . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Napoli, esplosione in ristorante: un morto, quattro feriti

In questa notizia si parla di: napoli - esplosione - ristorante - morto

