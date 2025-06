Napoli esplode deposito di bombole di gas | morto 57enne Quattro estratti vivi dalle macerie

Una scena di devastazione scuote Napoli: un'esplosione in un deposito di bombole di gas ha causato un grave bilancio di vittime e feriti. Tra le vittime, purtroppo, si conta Giovanni Scala, 57 anni, mentre quattro persone sono state estratte vive dalle macerie. Un evento che evidenzia ancora una volta la vulnerabilità della città e la tempestività degli interventi di soccorso. La comunità napoletana si stringe intorno ai sopravvissuti e alle famiglie colpite.

Si chiamava Giovanni Scala l’uomo di 57 anni deceduto nella tragica esplosione avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi in via Peppino De Filippo, una strada secondaria nei pressi di via Foria, a Napoli. Il drammatico evento si è verificato nei pressi dell’Hotel Real Orto Botanico e del noto ristorante di pesce ‘A Figlia d’o Marenaro, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, esplode deposito di bombole di gas: morto 57enne. Quattro estratti vivi dalle macerie

