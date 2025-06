Napoli donna si lancia sui binari della metro | macchinista frena in tempo

Un gesto disperato scuote Napoli questa mattina: una donna, visibilmente sofferente, si lancia sui binari della metropolitana alla stazione Museo, ma il tempestivo intervento del macchinista, che frena in tempo, le salva la vita. Un episodio che mette in luce la fragilità e la necessità di attenzione verso chi attraversa momenti difficili. La città si stringe intorno a chi ha bisogno di aiuto, ricordandoci quanto sia fondamentale l’intervento tempestivo e umano.

Il fatto è accaduto questa mattina nella stazione Museo della linea 1 della metropolitana di Napoli. Una donna sofferente di problemi psichici si lancia sui binari della metropolitana al sopraggiungere di un convoglio, ma il macchinista riesce a frenare in tempo e le salva la vita. E’ accaduto stamane poco prima delle 7 nella stazione . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, donna si lancia sui binari della metro: macchinista frena in tempo

In questa notizia si parla di: napoli - donna - lancia - binari

Traffico in Costiera, donna incinta scortata in ospedale da Sorrento a Napoli dai carabinieri - In un gesto di solidarietà e tempestività , i carabinieri di Sorrento hanno scortato una donna in gravidanza al Policlinico di Napoli.

Napoli. Donna si lancia su binari metrò, macchinista frena in tempo; Si lancia sui binari della metro: macchinista frena in tempo ed evita una tragedia; Donna si lancia su binari metrò, macchinista frena in tempo.

Donna si lancia su binari metrò, macchinista frena in tempo - Una donna sofferente di problemi psichici si lancia sui binari della metropolitana al sopraggiungere di un convoglio, ma il macchinista riesce a frenare in tempo e le salva la vita. Scrive ansa.it

Si lancia sui binari della metro: macchinista frena in tempo ed evita una tragedia - Una donna, pare sofferente di problemi psichici, si è lanciata sui binari della metropolitana al sopraggiungere di un treno, ma il macchinista è riuscito a frenare in tempo evitando una tragedia. Come scrive napolitoday.it