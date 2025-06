Napoli Darwin Nunez rimane l’obiettivo principale ma prima serve cedere Osimhen

Il Napoli sogna in grande per la prossima stagione e, dopo aver conquistato lo Scudetto, punta a costruire una squadra in grado di aprire un ciclo vincente sotto la guida di Antonio Conte. L’obiettivo principale del club azzurro è Darwin Nunez, ma prima di perfezionare questa operazione, bisogna cedere Osimhen, poiché il Liverpool non fa sconti: un passo fondamentale per realizzare il grande progetto.

Napoli, Darwin Nunez è l’obiettivo principale, ma il Liverpool non fa sconti: necessario cedere Osimhen Il Napoli sogna in grande per la prossima stagione e, dopo aver conquistato lo Scudetto, punta a costruire una squadra in grado di aprire un ciclo vincente sotto la guida di Antonio Conte. L’obiettivo principale del club azzurro è Darwin . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, Darwin Nunez rimane l’obiettivo principale, ma prima serve cedere Osimhen

In questa notizia si parla di: napoli - obiettivo - principale - darwin

Napoli, l’agente dell’obiettivo apre all’addio: chiaro avviso a Manna - Il calciomercato del Napoli è in fermento, con l'agente di un obiettivo che sembra aprire a un possibile addio.

Translate postDarwin Nunez il grande obiettivo del Napoli: si può fare, ma tutto dipende da Osimhen Vai su X

Il principale quotidiano inglese conferma che Darwin Nunez procede in direzione Napoli e, intanto, il Liverpool ha individuato il sostituto Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, Nunez si avvicina? Ultime news di oggi; CORSPORT - NAPOLI-DARWIN NUÑEZ, ECCO LA CIFRA RICHIESTA DAL LIVERPOOL: SI TRATTA; Napoli, obiettivo Darwin Nunez: a che punto è la trattativa con il Liverpool.

??CdS Campania?? “LOOK DA NAPOLI”. Pronto a dire di sì, ci siamo anche per i due olandesi - Il principale obiettivo dell’attacco attende sviluppi in Uruguay dopo aver accettato la destinazione: al lavoro club, agenti e intermediario. Come scrive ilnapolionline.com

Nuñez si fa bello per il Napoli: Manna insiste e il Liverpool… - Il principale obiettivo dell’attacco attende sviluppi in Uruguay dopo aver accettato la destinazione: al lavoro club, agenti e intermediario ... Si legge su msn.com