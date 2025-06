Napoli continua la trattativa per Nunez | il Liverpool chiede 65 milioni la strategia di Manna

Napoli non si ferma e continua a puntare forte su Darwin Nunez del Liverpool, con la strategia di Manna pronta a sfidare i 65 milioni di euro richiesti dai Reds. La trattativa, condotta con determinazione, si intensifica mentre il sogno di portare in azzurro il bomber uruguaiano si fa sempre più concreto. La sfida tra club si accende: il calcio mercato napoletano si prepara a scrivere un nuovo capitolo di grandi emozioni.

2025-06-26 16:30:00 Fermi tutti! CALCIOMERCATO 26 giu 2025, 18:30 Ultimi aggiornamenti: 26 giu 2025, 18:30 Il Napoli continua a sognare in grande e porta avanti la trattativa per regalare il centravanti del Liverpool Darwin Nunez a mister Antonio Conte. Dopo che negli scorsi giorni il centravanti uruguaiano classe 1999 aveva dato il proprio ok alla squadra partenopea, come riferisce Fabrizio Romano  prosegue la trattativa tra le parti. La novità sta nelle pretese economiche del club inglese, che chiede circa 65 milioni di euro per lasciar partire l’attaccante uruguaiano. Il Napoli dalla sua parte sta cercando di lavorare sulla struttura dell’accordo e sulla fattibilità dell’operazione, convinto di poter regalare a Conte un colpo stellare in attacco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

