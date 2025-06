Napoli chiude Lang e beffa il Bologna | ecco la mossa che cambia tutto

Laurentis potevano permettersi. Con questa operazione, il Napoli non solo rafforza la propria rosa, ma lancia un segnale forte alle concorrenti: l’estate è solo all’inizio e la corsa al titolo italiano si accende ancora di più. E mentre il Bologna assiste incredulo, i partenopei preparano il terreno per una nuova stagione da protagonisti assoluti. La vera rivoluzione sta per partire...

Il mercato del Napoli campione d'Italia viaggia a velocità supersonica. Mentre tutti guardavano altrove, Aurelio De Laurentiis ha piazzato il primo colpo dell'estate: Noa Lang è praticamente azzurro. Ma dietro questa mossa lampo si nasconde una strategia ben precisa che potrebbe cambiare le carte in tavola. La trattativa con il PSV è in dirittura d'arrivo dopo quello che il Mattino definisce "il colpo di acceleratore che solo le operazioni di De Laurentiis sanno dare". Improvvise e lontane dai riflettori, proprio come piacciono al patron azzurro. L'offerta di 25 milioni è stata formalmente accettata dal club olandese, grazie al blitz del direttore sportivo Manna.

