Napoli avanti su Nunez Milan defilato | parla Moretto

Il mercato infiamma le speranze dei tifosi partenopei: Napoli si fa avanti per Nunez, lasciando il Milan un po’ indietro. Le ultime indiscrezioni di Matteo Moretto, esperto di mercato, svelano dettagli importanti sulla corsa all’attaccante; scopriamo insieme quali sono le novità più calde e cosa potrebbe riservare il futuro delle grandi d’Italia.

Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto è intervenuto durante una diretta sul canale YouTube di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli avanti su Nunez, Milan defilato: parla Moretto

In questa notizia si parla di: moretto - napoli - avanti - nunez

Napoli, offerti 35 milioni + 5 di bonus allo Shakhtar per Sudakov (Moretto) - Il Napoli è attivamente coinvolto sul mercato, puntando su Georgiy Sudakov, talentuoso centrocampista dello Shakhtar Donetsk.

Darwin Nunez è la prima scelta di Antonio Conte per l'attacco La richiesta del Liverpool è sopra i 50 milioni ma i discorsi stanno andando avanti Lucca è una pista parallela che il Napoli si tiene calda nel caso in cui Nunez non fosse fattibile (M.Moretto) Vai su X

Niente Napoli per Jonathan David Secondo quanto raccontato da Matteo Moretto, l'attaccante canadese si allontana dall'Italia "Il Napoli aveva avanzato tantissimo nella trattativa, raggiungendo quasi un accordo verbale su tutto, sia sulle commissioni si Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, Moretto: Non c'è ancora l'accordo con il Liverpool per Nunez. Milan tagliato fuori per i costi; Moretto – Vanno avanti i contatti per Darwin Nunez al Napoli: obiettivo numero uno; Romano – Il Napoli ha avuto un contatto con gli agenti di Nunez, operazione in cui ci vuole pazienza, mentre O’Riley è stato proposto.

Napoli avanti su Nunez, Milan defilato: parla Moretto - Napoli avanti su Nunez, Milan defilato: parla Moretto Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto è intervenuto durante una diretta sul canale ... forzazzurri.net scrive

Moretto: "Nunez: Napoli nettamente più avanti del Milan, ma manca accordo col Liverpool" - Darwin Nunez è in cima alla lista dei desideri del Napoli in vista della ormai sempre più vicina riapertura della campagna acquisti e cessioni. Da msn.com