Napoli altro che Scudetto il commento di Condò sul mercato accende i tifosi

Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport ha espresso grande fiducia nel progetto Napoli. Il calciomercato del Napoli sta stupendo non solo i tifosi, ma anche giornalisti e addetti ai lavori. Nesuno si aspettava una tale rapidità nel chiudere un colpo di prestigio assoluto come Kevin De Bruyne, ma anche che il club proseguisse nel trattare giocatori di livello internazionale come lè ad esempio Darwin Nunez. Si è complimentato anche il giornalista Paolo Condò, intervenuto durante Calciomercato-L’originale su Sky Sport, lanciando anche un sorprendente pronostico. Condò esalta il mercato azzurro. Durante la sua analisi, Condò ha sottolineato l’importanza dei nuovi innesti nel rinforzare la rosa di Antonio Conte: “Se il Napoli aggiunge Lang e Núñez a De Bruyne, non diventa solo la favorita per la Serie A ma una contendente anche per la Champions” Condò esalta il mercato azzurro – ANSA – Spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it