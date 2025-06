Nadia Battocletti | Io capitana? Che responsabilità di solito è Tamberi Siamo una famiglia E in tribuna…

Nadia Battocletti, emozionata e determinata, si prepara a rappresentare l’eccellenza italiana agli Europei a squadre di Madrid, un evento che unisce talento e passione. La sua presenza come volto simbolo della conferenza stampa sottolinea il suo ruolo di leadership e ispirazione nel mondo dell’atletica. In questa avventura, Nadia porta con sé non solo la responsabilità di essere capitana, ma anche il sogno di raggiungere nuovi traguardi insieme alla sua squadra.

Nadia Battocletti è stata scelta da European Athletics come volto simbolo della conferenza stampa che ha preceduto l’inizio degli Europei a squadre, che incominciano oggi a Madrid e che proseguiranno fino a domenica 29 giugno. La fuoriclasse trentina era presente all’appuntamento insieme all’olandese Samuel Chapple e ai padroni di casa Enrique Llopis e Marta Garcia, tra l’altro dopo avere ricevuto la comunicazione da parte del DT Antonio La Torre di essere la capitana dell’Italia insieme a Filippo Tortu. La vice campionessa olimpica dei 10.000 metri ha espresso la propria soddisfazione: “ Di solito il capitano è Gimbo Tamberi quindi è un ruolo veramente difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nadia Battocletti: “Io capitana? Che responsabilità, di solito è Tamberi. Siamo una famiglia. E in tribuna…”

In questa notizia si parla di: nadia - battocletti - capitana - responsabilità

Nadia Battocletti: “È più difficile un’esame all’università che una gara nei 10mila, vi dico perché” - Nadia Battocletti, stella dell'atletica italiana, condivide la sua esperienza unica tra sport e studi universitari.

Andreozzi: “Europei memorabili, base per il futuro”; Nadia Battocletti: “Io capitana? Che responsabilità, di solito è Tamberi. Siamo una famiglia. E in tribuna…”.