Nada Cella la verità di Soracco Insultato dalla polizia

Nel cuore di un caso che ha scosso l’Italia, Andrea Soracco ha finalmente deciso di rompere il silenzio, affrontando l’aula per rivelare la sua verità sulla tragica morte di Nada Cella. La sua testimonianza si presenta come un momento cruciale nel percorso giudiziario, portando alla luce dettagli finora sconosciuti e alimentando speranze di fare luce su uno dei misteri più inquietanti degli ultimi decenni. Le sue parole potrebbero cambiare il corso della vicenda e offrire nuove prospettive.

Ha parlato a lungo in aula Andrea Soracco, imputato per favoreggiamento nell'omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria uccisa il 6 maggio 1996 in via Marsala a Chiavari, nello studio dello stesso Soracco, dove Nada lavorava. In apertura d'udienza, Soracco ha chiesto di rendere dichiarazioni.