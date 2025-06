Myanmar a Yangon in fiamme milioni di dollari di droga confiscata | il rogo è spettacolare

Nel cuore di Yangon, il fuoco ha inghiottito milioni di dollari di droga illegale, segnando un evento senza precedenti nella lotta contro il traffico illecito in Myanmar. Questi incendi spettacolari, che hanno devastato quasi 300 milioni di dollari di sostanze illecite, arrivano a poche settimane dall’allarme globale sulle crescite vertiginose di metanfetamine provenienti dal Triangolo d’Oro. Un gesto simbolico che testimonia la determinazione delle autorità di cambiare rotta e combattere il flagello della droga.

Nelle principali cittĂ del Myanmar, sono stati distrutti quasi 300 milioni di dollari di droga illegale confiscata, in occasione della Giornata internazionale contro l'abuso di droga e il traffico illecito. L'operazione è avvenuta a quasi un mese di distanza dall'allarme lanciato dagli esperti delle Nazioni Unite sui livelli senza precedenti di produzione e traffico di metanfetamine provenienti dal Triangolo d'Oro del Sud-Est asiatico e, in particolare, dallo Stato Shan, nella parte orientale del Myanmar. Il Paese è da tempo una delle principali fonti di droga illegale destinata all'Asia orientale e sud-orientale, nonostante i ripetuti sforzi per reprimere il fenomeno.