Musica in Miniera a Montechino due serate di festa tra storia e ritmo

Preparati a vivere due serate di pura festa tra storia e ritmo nel cuore di Montechino! L’evento Musica in Miniera, alla sua terza edizione, trasforma il paese del petrolio in un palcoscenico di musica live, celebrando le radici e l’anima di questa affascinante comunità. Un’occasione unica per riscoprire tradizioni e lasciarsi coinvolgere dall’energia dei tanti artisti presenti. Non mancare a questa esperienza indimenticabile che unisce passato e presente in un crescendo di emozioni!

L'evento Musica in Miniera, giunto alla sua terza edizione, riporterà la festa di paese con musica live a Montechino, il paese del petrolio. Il nome dell'evento fa infatti riferimento alla storia di Montechino e della Val Riglio, dove fino alla prima metà del '900 si estraeva il petrolio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Musica in Miniera, il 6 e 7 luglio appuntamento a Montechino.

