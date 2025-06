Musica festa ed eccellenze locali | a Zocca torna il Food festival

sapori autentici che trasformerà Zocca in un vero e proprio festival di eccellenze. Due giorni all'insegna di musica coinvolgente, prelibatezze gastronomiche e l’orgoglio delle tradizioni locali, pronti a conquistare tutti i sensi. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica, tra allegria e cultura, immersi nelle eccellenze di questa splendida terra. Vi aspettiamo per un fine settimana indimenticabile!

Il Comune di Zocca, in collaborazione con le Associazioni di Categoria del territorio, organizza la seconda edizione del “Zocca Food Festival”, un evento dedicato alla promozione e valorizzazione delle tipicità locali. L'appuntamento è per sabato 12 e domenica 13 luglio: un weekend di musica e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

