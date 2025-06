Musica e cultura sotto le stelle | torna Marconi Music Nights alla Villa Medicea di Coltano

Preparati a vivere un’estate indimenticabile sotto le stelle con “Musica e cultura”, l’evento che trasforma la Villa Medicea di Coltano in un palcoscenico di emozioni, convivialità e scoperta del territorio. Dal 26 giugno 2025, cinque serate di musica dal vivo, apericena a buffet e ospiti d’eccezione ti attendono per creare ricordi speciali in un’atmosfera magica immersa nel verde pisano. Non perdere questa occasione di condividere momenti unici all’insegna della qualità e della partecipazione.

Pisa, 26 giugno 2025 - Una rassegna che unisce musica, convivialità e valorizzazione del territorio, nel segno della qualità e della partecipazione. Torna anche quest’estate il “Marconi Music Nights”, in programma nei venerdì di luglio e agosto nella suggestiva cornice della Villa Medicea di Coltano. Cinque serate di musica dal vivo, con apericena a buffet, ospiti d’eccezione e un’atmosfera unica immersa nel verde della campagna pisana. Organizzata dalle associazioni “Marconi Labs Coltano”, “Il Pentagramma” e “Radio Coltano Marconi”, con il supporto della Proloco e la direzione artistica di Silvia Trivoletti, la manifestazione si svolgerà nei giorni 4, 11, 25 luglio e 1, 8 agosto, con inizio alle 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica e cultura sotto le stelle: torna Marconi Music Nights alla Villa Medicea di Coltano

In questa notizia si parla di: coltano - marconi - musica - torna

APERITIVO D’ESTATE Parco del Prato, Arezzo Martedì 24 Giugno 2025 Dalle ore 18:00 Gusto, arte, cultura, musica e degustazioni in uno degli appuntamenti più attesi dell’estate aretina! Un evento all’aria aperta nel cuore verde della città, tra sapo Vai su Facebook

Marconi Music Nights | Apericena e serata musicale a Coltano; Marconi Musica Nights 2024; Marconi Music Nights – Il Venerdì a Coltano | Pisa.

Torna il 110 Hertz Festival: a Coltano spettacoli, musica e dibattiti - la Nazione - Torna il 110 Hertz Festival: a Coltano spettacoli, musica e dibattiti Da giovedì 4 a domenica 7 luglio le aree verdi intorno alla Villa Medicea ospiteranno la quarta edizione della rassegna ... Da lanazione.it

Hertz Festival a Coltano: altro week end di musica e divertimento - la Nazione - Il Teatro Nuovo di Pisa, in collaborazione con la Proloco Coltano e il sostegno del ... Lo riporta lanazione.it