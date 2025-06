Musica danza e ambiente | a Torre a mare ritorna Ritmo ecologico la manifestazione itinerante di Domus aps

Preparatevi a vivere un’esperienza unica: domenica 29 giugno 2025, dalle 18:00 alle 21:00, Torre a Mare si trasformerà nel palcoscenico di RITMO ECOLOGICO, la manifestazione itinerante che unisce musica, danza e rispetto per l’ambiente. Con il patrocinio del Comune di Bari e organizzata dall’Associazione Culturale DOMUS, questo evento sperimentale nasce per sensibilizzare, coinvolgere e celebrare il nostro pianeta attraverso l’arte. Non mancate a questa celebrazione del ritmo ecologico!

Domenica 29 giugno 2025 dalle ore 18:00 alle ore 21:00, ritorna a Torre a Mare RITMO ECOLOGICO, la manifestazione danzante per l'ambiente, con il Patrocinio del Comune di Bari, organizzata dall'Associazione Culturale DOMUS, collettivo sperimentale fondato a Bari nel 2023, nato per realizzare.

