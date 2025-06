Musica artigianato aperitivo e buon vino | torna l' appuntamento con Destinazione Masseria

Lasciatevi coinvolgere da una serata unica tra musica dal vivo, artigianato locale, un aperitivo delizioso e ottimo vino. Sabato 28 giugno 2025, alle ore 18:00, la Pro Loco di San Donaci vi invita alla terza edizione di “Destinazione Masseria”, un’occasione speciale per scoprire i tesori nascosti del nostro territorio e vivere momenti indimenticabili in un’atmosfera autentica e suggestiva. Non mancate!

Una iniziativa per riscoprire uno dei tesori nascosti del nostro territorio: sabato 28 giugno 2025, a partire dalle ore 18:00, la Pro Loco di San Donaci organizza e vi invita alla terza edizione di “Destinazione Masseria”. Una fantastica serata all’interno della suggestiva atmosfera di Masseria. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: masseria - destinazione - musica - artigianato

Musica, artigianato, aperitivo e buon vino: torna l'appuntamento con Destinazione Masseria”.

Vignaioli in Masseria, a Monopoli due giorni di vino e musica tra ulivi secolari e antichi frantoi - Ad ospitarla e organizzarla è, ancora una volta, la Masseria Spina di Monopoli, dove tra ulivi secolari, insediamenti rupestri e antichi frantoi, oltre 30 cantine artigianali provenienti da tutta ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Meloni in masseria in Puglia, tuffi e musica in piscina - MSN - E il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, che dopo una breve passeggiata in paese torna nel resort ... Secondo msn.com