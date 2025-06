Museo della Scienza quattro auto straordinarie Fatte su misura

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano apre le porte a un'estate all'insegna della passione e dell’innovazione con "Fatte su misura". Questa esposizione celebra l’eccellenza artigianale, ingegneristica e stilistica dell’automobile italiana attraverso quattro vetture straordinarie, tra cui la storica Bianchi 8HP e l’elegante Alfa Romeo 8C 2300 Spider Zagato. Un viaggio nel passato che mette in luce il genio italiano, e non solo...

Milano, 26 giu. (askanews) - Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ha inaugurato il programma estivo con la nuova esposizione "Fatte su misura", un omaggio alla tradizione artigianale, ingegneristica e stilistica dell'automobile italiana. Protagoniste dell'allestimento sono quattro vetture storiche: tre appartenenti alle collezioni del Museo, la Bianchi 8HP del 1903, l'Alfa Romeo 8C 2300 Spider Zagato del 1932 e la Bisiluro DaMolNar del 1955, a cui si aggiunge l'Alfa Romeo 8C 2900 B Berlinetta Touring del 1938, affidata al Museo in custodia giudiziaria dalla Procura della Repubblica e dalla Guardia di Finanza di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Museo della Scienza, quattro auto straordinarie "Fatte su misura"

