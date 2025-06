Murray | Non vado a Wimbledon non mi piace vedere il tennis da tifoso

Andy Murray ha recentemente dichiarato di non avere in programma di partecipare a Wimbledon quest’anno, sottolineando che il suo rapporto con il torneo è più professionale che da tifoso. Pur non essendo un appassionato spettatore, il campione britannico potrebbe cambiare idea se uno dei suoi figli volesse accompagnarlo o se un talento britannico raggiungesse la finale. La sua presenza, quindi, dipenderà da circostanze speciali e motivazioni personali, rendendo ogni sua decisione ancora più interessante.

Andy Murray dice che non ha in programma di andare a Wimbledon. E che ci vorrà qualcosa di speciale per convincerlo a tornare all’All England Club quest’anno. “Non ho intenzione di andarci”, dice al Guardian. “ Non lavoro lì. Non vado a vedere il tennis da tifoso. Ma se uno dei miei figli volesse venire con me e guardare, ovviamente lo porterei. O se un giocatore britannico arrivasse in finale, ci andrei. Sono andato alla finale Djokovic-Alcaraz un paio di anni fa, solo perché avevo la sensazione che sarebbe stata una grande partita. Ma altrimenti non ci sarò.” Viste le condizioni di forma di Jack Draper, magari gli toccherà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it