Muro di via Michelangelo sistemati rete arancione e segnaletica ma i lavori di ripristino ancora latitano

Ancona si trova ancora una volta a fare i conti con il problema del muro di via Michelangelo, che, nonostante le promesse, vede ancora lavori di ripristino in sospeso. Dopo aver segnalato l’installazione temporanea di rete arancione e la segnaletica, la questione rimane aperta e preoccupante. La città attende risposte concrete per garantire sicurezza e normalità , mentre le speranze di un intervento rapido si affievoliscono.

ANCONA – Giungono novità relativamente al muro dissestato di via Michelangelo. Un caso che Ancona Today sta seguendo da mesi e di cui l’ultima volta vi avevamo dato notizia sabato scorso, per denunciare il collassamento delle reti di protezione. Ebbene il consigliere provinciale di Fratelli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

